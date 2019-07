Pragelato punta a ospitare un Centro federale delle discipline nordiche

L’obiettivo è fare di Pragelato un Centro federale delle discipline nordiche. Il discorso è stato affrontato stamattina a Milano. Una delegazione composta dal sindaco Giorgio Merlo, dagli assessori Claudio Salvai e Mauro Maurino e dal consigliere comunale Valter Blanc ha incontrato il presidente della Fisi (Federazione italiana sport invernali) Flavio Roda. Un appuntamento che segue quello della scorsa settimana con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Nell’incontro sono emersi quattro punti – spiegano dalla delegazione di Pragelato –. Innanzitutto si è registrato l’impegno a valorizzare e a potenziare lo sci di fondo organizzando eventi a livello nazionale ed internazionale”. Poi si è parlato di skiroll, lo sci a rotelle e di “realizzare di una pista di skiroll regolamentare e funzionale per organizzare eventi internazionali”. Inevitabile poi il tema del salto e dei trampolini eredità delle Olimpiadi invernali del 2006: “Sotto questo versante c’è stato un ampio consenso per la rimessa in funzione dei 3 trampolini scuola. Per quanto riguarda i 2 trampolini olimpici, di comune accordo con il presidente Cirio, che abbiamo incontrato la settimana scorsa a Torino, la decisione sull’utilizzo o lo smantellamento è rinviata alla stesura della legge che disciplinerà il futuro evento olimpico del 2026”. Insomma, Pragelato aspetta di capire se per il rotto della cuffia verrà inserita o meno nell’evento olimpico che vede a braccetto Milano e Cortina. Ma intanto a Roda ha presentato una proposta ambiziosa: dar vita a un Centro Federale delle discipline nordiche. Proposta che il presidente Fisi ha accolto “con forte interesse”.