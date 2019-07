Bomboniere per matrimonio: 6 idee utili ed originali

La scelta delle bomboniere per il grande giorno del matrimonio non è mai semplicissima. Se infatti un tempo le alternative erano poche, oggi abbiamo la possibilità di sbizzarrirci e dare libero sfogo alla nostra fantasia perché non ci sono limiti e sul mercato si trova davvero di tutto. Quello che però la maggior parte dei futuri sposi apprezza in modo particolare è il fatto di poter prendere delle bomboniere che siano anche utili e che quindi possano rimanere agli ospiti senza finire sul fondo di un cassetto abbandonate a se stesse. Dopotutto è questa la fine che fanno spesso quelle classiche: si mangiano i confetti e tutto il resto si accantona o addirittura si butta.

Oggi invece è possibile trovare moltissime bomboniere per matrimonio utili , che in pratica sono dei veri e propri regali e che quindi possono essere sfruttate dagli invitati anche dopo il grande giorno. Vengono vendute in confezioni con tanto di confetti e nastrini e naturalmente sono apprezzatissime. Vediamo alcune idee particolarmente gettonate ed originali.

Bomboniera con mini penna e ciondolo

Se volete rimanere sul classico aggiungendo però qualche dettaglio utile ed originale, molto interessante può essere la tradizionale bomboniera con i confetti nel sacchettino di raso arricchita con una mini penna ed un ciondolo. In questo modo, una volta finiti i dolcetti agli ospiti rimane comunque un gadget in ricordo del matrimonio.

Bomboniera con orologio

Particolarmente utili sono anche le bomboniere che nella confezione contengono un orologio da conservare ed appendere in casa. Naturalmente anche in questo caso non mancano i nastrini ed i confetti all'interno della scatola, ma agli ospiti rimane un qualcosa di utilissimo, che non rischia di certo di rimanere abbandonato in un cassetto.

Bomboniera classica con ciotolina

Sempre per rimanere sul tradizionale, molto gettonate sono le bomboniere classiche con il loro tubicino per i confetti ma arricchite da una ciotolina che rimane e che quindi gli ospiti possono riutilizzare in casa per qualsiasi cosa. Un oggetto semplice ed utile, sempre molto apprezzato. Il bello di queste bomboniere è che hanno dei costi contenuti quindi sono un'idea perfetta anche per chi ha un budget limitato.

Bomboniera porta telefono Cuorematto

Le bomboniere porta telefono Cuorematto sono molto apprezzate perché offrono un gadget sicuramente molto utile e moderno ma non solo. Acquistando le bomboniere Cuorematto infatti gli sposi scelgono di devolvere un piccolo contributo in beneficenza e quindi fanno anche del bene. Si tratta di una bellissima idea, che negli ultimi anni è sempre più gettonata proprio per il valore ed il gesto che si cela dietro a questo simbolo.

Bomboniera profumatore

Particolarmente in voga negli ultimi tempi sono anche le bomboniere per matrimonio con un profumatore per ambienti. In commercio ne possiamo trovare moltissime varianti e sono davvero molto belle, ma soprattutto apprezzate. Chi non le utilizza per profumare le stanze infatti può sempre sfruttarle come soprammobili e fanno il loro figurone.

Bomboniera portafoto

Infine, un regalo utile e al tempo stesso significativo è il portafoto e anche in questo caso ci sono moltissime bomboniere che sono stupende.