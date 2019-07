Gruppo M5S contro l'assessore Icardi: "Sul Parco della Salute tergiversa sul dibattito politico"

E' un attacco duro e frontale quello che il gruppo del M5S rivolge all'assessore Icardi sul Parco della Salute. "L'assessore Icardi fa melina sul dibattito pubblico per la Parco della Salute. Oggi in Commissione Sanità abbiamo chiesto informazioni sulla posizione della Giunta regionale in merito a questa procedura. L'assessore si è limitato a dare una parziale lettura di un documento dell'ANAC (Autorità Anticorruzione) in cui emergerebbe, secondo l'interpretazione della Giunta, il rischio di inficiare la libera concorrenza".