Torino, approvata la variante 322 al PRG di corso Romania/strada Cebrosa

Approvata oggi dal Consiglio Comunale di Torino (22 voti favorevoli, 11 astenuti) la variante 322 al Piano Regolatore Generale riguardante le aree lungo corso Romania e Strada Cebrosa di proprietà Michelin spa e Romania Uno srl, già adottata dalla Sala Rossa il 25 febbraio 2019.

Come ha spiegato in aula la Sindaca e assessora a Urbanistica Chiara Appendino, si tratta di una delle trasformazioni più importanti di questi anni, alla quale hanno lavorato per lungo tempo gli Uffici di Commercio, Urbanistica e Ambiente della Città. "I privati – ha affermato Appendino – investiranno circa 190 milioni di euro e, una volta concluso l’intervento, lavoreranno nell’area 1.600-1.700 persone".

Nel dibattito in aula il consigliere Stefano Lo Russo (PD) si è dichiarato soddisfatto della decisione di Michelin di mantenere i propri uffici, ma ha sottolineato l’eccessivo spazio dato dall’Amministrazione al commerciale (“con questa delibera la Giunta batterà i record italiani di realizzazione di centri commerciali”) e la scarsa attenzione alle questioni della viabilità. Ha quindi criticato – così come ha fatto anche la consigliera Maria Grazia Grippo (PD) – lo scarso approfondimento del provvedimento in Commissione.

Il consigliere Antonino Iaria (M5S) ha spiegato che la variante avrà un impatto sulla parte commerciale dell’area, ma permetterà di mantenere produzione e logistica della Michelin, migliorando notevolmente il vecchio progetto.