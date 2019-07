Vandali in azioni in corso Stati Uniti, dove questa notte ignoti hanno rovinato le fioriere ornamentali di un ristorante ed un negozio, nell'isolato tra via San Secondo e via Camerana.

Nelle ore appena trascorse qualcuno ha sradicato le piante dai vasi decorativi sulla facciata del palazzo, così come i piccoli arbusti dei grossi contenitori, sporcando il marciapiede con la terra.