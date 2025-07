Piscina Lombardia, ci siamo: riapertura prevista per metà luglio

Dopo mesi e mesi di cantiere, la storica piscina di corso Lombardia 95 si prepara finalmente a riaprire le sue porte. Il quartiere Lucento potrà tornare a godere di uno spazio riqualificato e accogliente, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per il nuoto libero, ma anche come zona relax durante l'estate.

Dalla riqualificazione agli infissi

I lavori, finanziati in larga parte attraverso fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) hanno interessato più ambiti: il rifacimento completo degli spogliatoi, l’intervento sulla sala macchine, il rivestimento della vasca principale con nuove piastrelle, e la sostituzione degli infissi, conclusa tra la fine della stagione invernale e l'inizio di quella estiva.

"Tutti gli interventi sono stati fatti in un’ottica di emergenza, utilizzando risorse straordinarie", ha sottolineato il consigliere dei Moderati, Luigi Borelli, (già coordinatore allo Sport) durante la commissione-sopralluogo convocata dalla Circoscrizione 5, che ha voluto verificare lo stato dei lavori prima della riapertura ufficiale.

"Si spera di aprire per il 15”

L’attesa è ormai alle battute finali: "I lavori sono finiti", ha confermato la coordinatrice allo Sport Silvia Acquaro. "Manca solo l’intervento alle plafoniere, ma contiamo di aprire entro il 15 luglio".

A confermare la cauta fiducia è anche Alfredo Correnti, presidente della Circoscrizione 5: "Stiamo valutando di poter aprire il prima possibile. Gli interventi ai serramenti sono stati fatti approfittando della pausa naturale tra le due stagioni".

Cambia la funzione estiva

La piscina Lombardia non potrà ospitare il tradizionale programma “Estate ragazzi” nel 2025. In compenso, sarà aperta come area relax, con uno spazio all’ombra per il riposo e il refrigerio. La vasca interna, parzialmente scoperta grazie all’apertura del tetto, sarà utilizzata in parte per il nuoto libero (due corsie centrali) e in parte per la balneazione, sfruttando i due lati laterali.