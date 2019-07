Torino, minaccia un automobilista che non vuole pagarlo: parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione

Giovedì scorso un automobilista che si apprestava a parcheggiare in piazza Carlo Felice è stato avvicinato da un 49enne romeno, che gli chiesto con insistenza una somma di denaro a piacere in cambio di un servizio di vigilanza alla sua auto (lì c'è la zona blu a pagamento).

Al rifiuto dell’automobilista, l'uomo ha iniziato ad urlare, minacciandolo: gli avrebbe rigato l’auto se non si fosse piegato alle sue richieste. Di contro, la vittima ha annunciato di volersi rivolgere alle forze dell'ordine. "Non mi importa nulla della polizia - ha risposto il parcheggiatore abusivo - non mi importa nulla di essere denunciato".

Purtroppo per lui, una pattuglia in servizio di Volante, in transito sulla piazza, ha assistito a tutta la scena. Il parcheggiatore, che è risultato avere a carico numerosi precedenti, è stato arrestato per tentata estorsione.