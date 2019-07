"La mareggiata in un Barattolo", romanzo di Chiara Menardo

La Torino di oggi e una cella in luogo imprecisato nel 2030 sono i due binari che costituiscono la trama entro il quale si dipanano gli eventi de La Mareggiata in un barattolo, il primo romanzo dell’esordiente Chiara Menardo.

Ed è proprio nel capoluogo piemontese, una città che diventa quasi uno dei protagonisti, che si intrecciano le storie di 6 persone. Simonetta, avvocato di successo, prossima alla mezza età con troppi conti da regolare: con sé stessa, la famiglia, con suo marito Umberto, un uomo malato che il dolore ha reso remissivo e incapace di agire; Giorgio, l’amante occasionale di Simonetta e Martina, la sua compagna; Cristina, l’amica di Simonetta che non ha mai avuto il coraggio di guardare in faccia le verità scomode della sua vita; Emma, grande il rimpianto di Umberto, l’occasione perduta di cambiare vita.

La mareggiata in un barattolo è un romanzo corale nel quale i personaggi escono dalle pagine per diventare persone reali con i loro pensieri, sensazioni, sentimenti, linguaggi, ciascuno rinchiuso, relegato nel ruolo che si è dato, o che il mondo intorno a lui gli ha, in qualche modo, assegnato.

“Esiste una realtà al di fuori del romanzo? Un prolungamento della vita, un’eterotopia in cui i personaggi continuano a respirare, a pensare, a soffrire, ad agire? In cui espletano tutte le funzioni di un normale essere umano, e le trasmettono, in qualche modo, all’esterno? … È la domanda che ci si pone con La mareggiata in barattolo, romanzo della scrittrice esordiente Chiara Menardo” - Debora Borgognoni, Seven Blog.