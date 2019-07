Un murales per Sabino e Maurizio: in piazza Montale il ricordo dei ragazzi delle Vallette

Le Vallette non dimenticano Sabino e Maurizio, due ragazzi del quartiere scomparsi prematuramente anni fa. Anzi. Il loro ricordo, più che mai vivo nelle menti e nei cuori dei residenti, troverà uno spazio fisico nel centro nevralgico del quartiere: piazza Montale.

E’ qui, sulla facciata del palazzo Atc che divide la piazza del mercato, che residenti, volontari di Torino Spazio Pubblico e professionisti stanno realizzando un murales per omaggiare la memoria dei due ragazzi. L’abbattimento delle passerelle infatti aveva portato alla rimozione degli striscioni e per diversi mesi nel quartiere non si era trovato modo di celebrarne il ricordo. In questi giorni però l’intonaco cadente del palazzo sta lasciando spazio a una facciata “tirata a lucido”, ripristinata e dipinta.

Il lavoro durerà diversi giorni e prevede la riqualificazione dell’edificio, con la cancellazione delle scritte inguriose e la realizzazione del murales. L’opera d’arte vedrà due scritte: “L’unica vera forza è il sorriso”, in omaggio a Sabino, e “Per sempre uniti” in onore di Maurizio, detto Issu. Decisivo in tal senso il contributo di Atc, che oltre a rilasciare l’autorizzazione per i lavori sul proprio edificio regalerà la vernice indispensabile per la realizzazione del murales.

Sorridono le Vallette, che tra qualche giorno potranno finalmente ritrovare un luogo in cui rendere omaggio ai ragazzi del quartiere scomparsi. Felice soprattutto Mary Gagliardi, consigliera del Partito Democratico in Circoscrizione 5 e “Vallettana doc”, che da mesi si è spesa in prima persona per ottenere questo risultato: “ Sono felice di aver contribuito in qualche modo alla realizzazione di questo progetto; frutto di emozioni diverse ma che uniscono nel messaggio che vuole arrivare all'esterno”. “Siamo un quartiere che ha una forte caratteristica : il forte senso di appartenenza che ci fa sentire uniti e solidali in tutte le cose importanti. Ringrazio in maniera particolare le famiglie di Sabino e Maurizio per aver contribuito anche economicamente al progetto” ha dichiarato la consigliera.