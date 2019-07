Disabilità e discriminazioni sul lavoro, Rosso: “Verso un testo di legge unico, garantiamo accessibilità reale”

Avviare un confronto sull'applicazione in Piemonte della normativa contro le discriminazioni, mettendo le basi per un testo unico che superi la frammentazione di leggi sulla tutela della disabilità. È quanto emerso nell'incontro di oggi tra l'assessore ai Diritti della Regione Piemonte Roberto Rosso e i rappresentanti di FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà) e ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Handicappati Trasporti).