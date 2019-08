Gli appuntamenti di "Provincia Incantata" riprenderanno il 25 agosto

Il circuito di visite guidate teatrali “Provincia Incantata” si concede una pausa di alcune settimane e riprenderà domenica 25 agosto con la tappa pomeridiana al castello dei marchesi Romagnano di Virle e con quella serale ad Osasco.

A Virle la visita teatrale si svolgerà nel giardino e nelle sale degli appartamenti di rappresentanza. Gli agenti della squadra investigativa “Sì che Sai” di Torino andranno all’inseguimento di alcune “presenze”, che pare ancora dimorino nel castello. E se fossero proprio loro le “guide” di questa insolita visita teatrale? Si andrà alla scoperta degli intrighi, della piccola e grande storia che ha attraversato il territorio, ma anche di alcuni vitigni autoctoni e rari del Pinerolese. Il castello prende il nome dalla famiglia più importante che lo ha posseduto fino alla prima metà dell’Ottocento, i marchesi di Romagnano, una tra le maggiori casate del Piemonte. Il castello haorigini medioevali, ma venne riedificato nel primo decennio del 1700 dal marchese Francesco Romagnano sulle ceneri e sulle macerie del precedente complesso, distrutto a seguito dei tentativi di conquista della zona da parte delle truppe francesi. Perdendo le sue funzioni difensive, il castello si trasformò in una splendida residenza gentilizia per la famiglia marchionale. Conserva tuttavia le torri angolari e un bel giardino cinto da mura. Il ritrovo per la visita è per domenica 25 agosto alle 15,30 in via della Portassa 12 a Virle . La visita teatrale è gratuita, ma è previsto un costo di 6 euro per l’ingresso alla dimora e di 5 euro per la degustazione finale dei vini Bonarda e Verbian.

Sempre domenica 25 agosto , ma alle 21 , è possibile partecipare alla visita guidata al castello di Osasco, ricco di storia e misteri, luogo ideale per le investigazioni dei “Sì che Sai”. L’edificazione risale al 1400, ad opera dei Principi D’Acaja, ma il maniero di Osasco è stato proprietà di numerose famiglie nobiliari, come i Cacherano di Bricherasio. Per un breve periodo passò sotto la giurisdizione dei monaci cistercensi dell’isola di Lerins in Francia, i quali, temendo la confisca del loro antico monastero da parte dello stato francese, trovarono nel complesso di Osasco ampie capacità ricettive per le loro numerose comunità. La visita ripercorrerà i personaggi e imisteri che hanno caratterizzato il castello, senza dimenticare gli antichi vigneti della zona. La visita teatrale è gratuita, ma è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso di 6 euro e un costo di 5 euro per la degustazione finale di Piemonte Chardonnay e Pinerolese Bonarda.

Il calendario del mese di settembre si aprirà invece, domenica 8 , con la visita al centro storico di Bricherasio. La partenza è prevista alle 15 davanti al Municipio , in piazza Santa Maria 11. L’itinerario di un paio di ore comprende la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, splendido esempio di arte barocca edificata nel 1602, proseguendo poi in direzione del Belvedere, edificio a pianta ottagonale del ‘700. Si percorreranno poi le vie del paese, fino ai vigneti del Nebbiolo pinerolese e del Doux d’Enry, vitigno quest’ultimo che sarebbe, secondo alcuni, di origine francese. Più probabilmente si tratta di un vitigno autoctono del Pinerolese, dove ancora oggi viene coltivato. Ha una storia molto particolare e leggendaria, che il percorso teatrale aiuterà a scoprire. La visita si concluderà all’azienda agricola “La Rivà” dove si potranno degustare i vini, con il consueto contributo di 5 euro.

Il calendario completo delle visite guidate di “Provincia Incantata” è consultabile nel portale Internet della Città metropolitana di Torino alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2018/provincia_incantata/

La partecipazione alle visite guidate teatrali è sempre gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione entro il sabatoprecedente ogni visita all’ufficio di Ivrea dell’ATL “Turismo Torino e Provincia”, telefono 0125-618131, e-mail info.ivrea@turismotorino.org