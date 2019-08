Regione Piemonte, la Lega concretizza il suo impegno "per l'autonomia e la legalità"

L'impegno della Lega per l'Autonomia e la Legalità si è concretizzato con l'approvazione di un Odg che impegna il Consiglio Regionale ad istituire due Commissioni permanenti, una per l'Autonomia del Piemonte, e una per la Legalità.

La Commissione permanente per l'Autonomia permetterà di individuare in tempi stretti un'intesa da sottoporre al Governo nazionale per il riconoscimento alla Regione Piemonte di forme e condizioni particolari di autonomia. Il Piemonte sarà così la prima Regione italiana ad avere sul tema autonomia una commissione permanente. "E' un grande risultato quello raggiunto giovedì 1 agosto, - così Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in Regione. "Il Consiglio regionale potrà finalmente aprire un confronto a tutte le parti coinvolte, dagli enti locali alle associazioni di categoria, per scaldare il cuore di tutti i piemontesi, affidando all’ente più risorse e competenze che meritiamo di avere. Ora Lombardia e Veneto non saranno più soli al tavolo del Governo, anche noi potremo finalmente aprire la trattativa che porterà ad un Piemonte autonomo ed efficiente. Vogliamo sottolineare che l'Odg è stato votato da tutta la maggioranza e dal Movimento 5 stelle. Auspichiamo che questo voto possa essere d'aiuto a far comprendere anche ai loro colleghi romani l'importanza dell'autonomia. Per quanto riguarda l'stituzione della Commissione permanente per la promozione della Legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, riteniamo che il tema debba impegnare l'attività normativa regionale nel suo complesso” ha concluso Preioni.

Chiude le dichiarazioni il Consigliere Regionale Andrea Cane, già promotore negli scorse settimane dell'ODG/Mozione che di fatto chiede l’approvazione dell’Autonomia con velocità, quale richiesta che arriva direttamente dagli Enti locali: "Finalmente un passaggio istituzionale pratico ed incisivo, dopo tanti anni di immobilismo da parte della Sinistra. Quel "non agire" che ho purtroppo dovuto rilevare anche durante l'ultimo Consiglio Regionale, quando tutta la Sinistra, a differenza dei colleghi 5 Stelle che hanno votato a favore, ha bocciato per l'ennesima volta in Aula questa proposta che di fatto avvia un processo di radicale cambiamento per la Nostra Regione. Dalle parole ai fatti: l'obiettivo che vogliamo portare a termine, oltre ad una maggiore solidità economica, è anche di rendere sempre più orgogliosi i piemontesi di appartenere alla Nostra Regione, che da troppi anni viene definita di serie B rispetto per esempio a Lombardia e Veneto, che hanno beneficiato di Amministrazioni ben più efficienti e coraggiose. È arrivato il tempo di riportare il Piemonte ai fasti di un tempo, senza vedere per esempio più i giovani che scappano verso l'estero: personalmente dagli Enti locali più piccoli come la mia Ingria fino alla più grande Torino, mi impegnerò per i prossimi 5 anni affinchè tutte le nuove generazioni siano fiere di abitarli".