Commercio nei piccoli borghi del Torinese: arrivano i soldi

Otto piccoli Comuni del Torinese nei giorni scorsi si sono visti liquidare dal Ministero delle Autonomie i contributi per il sostegno del commercio nei piccoli borghi.

Il contributo finanzia progetti per le annualità 2014-2017; a incassare 25mila euro ciascuno sono stati San Didero, Ingria, Ribordone, Borgiallo, Pratiglione, Perrero, Chiesanuova e Levone. Inoltre a inizio luglio si è aperto il nuovo bando per le annualità 2018 e 2019, che mette a disposizione anche i residui degli anni precedenti, per un totale di 16 milioni di euro.

I Comuni hanno tempo fino al 26 novembre per chiedere risorse in tre ambiti: ripristino delle aree danneggiate dagli eventi atmosferici di fine ottobre 2018; prevenzione del dissesto idrogeologico e promozione del turismo, delle attività artigianali, del commercio.

Le Amministrazioni dovranno presentare una domanda singola o in forma associata alla Regione. Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) sta offrendo supporto agli enti per preparare la candidatura.