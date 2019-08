Non si ferma all’alt dei carabinieri, arrestato ubriaco alla guida di un'auto rubata

Ieri sera, attorno alle 21.30, nelle Valli di Lanzo, un uomo alla guida di un'utilitaria, alla vista di un posto di controllo dei carabinieri, prima ha rallentato per non destare sospetti, ma, quando il militare gli ha fatto cenno con la paletta di accostare, ha accelerato improvvisamente dandosi alla fuga a folle velocità, lungo la strada provinciale 2 in direzione Torino.

L'automobilista è stato raggiunto in 10 minuti, dopo aver imboccato strade in contromano e bruciato semafori rossi in pieno centro abitato.

Dagli accertamenti è risultato che la macchina, una Lancia Ypsilon, era stata rubata poco prima nel vicino paese di Coassolo. L’inseguimento si è protratto fino a Balangero, dove i militari sono riusciti a fermare il ladro, identificato in un nomade croato di 37 anni, con precedenti, domiciliato nel campo nomadi di via Germagnano, a Torino.

In tasca del fuggitivo, con tasso alcolemico superiore al consentito, i carabinieri hanno trovato anche 40 euro rubati la stessa sera a un giovane di Coassolo, oltre a 0,35 grammi.

L’autovettura e il denaro sono stati restituiti ai legittimi proprietari.