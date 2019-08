Pedofilo torinese fermato a Stresa mentre si trova con un'undicenne: anni fa era stato arrestato a Moncalieri per pedo-pornografia

Una madre consegna la figlia di soli 11 anni a un pedofilo. A scoprire questa storia agghiacciante sono stati i carabinieri di Stresa, che hanno arrestato sia l'uomo sia la donna. Ora entrambi sono in carcere. Lui, 43 anni, disoccupato, è accusato di pedofilia, lei di sfruttamento della prostituzione minorile.

Gli arresti sono scattati nella notte tra sabato e domenica, quando i carabinieri, insospettiti dall'andatura lenta di un'auto che viaggiava tra Baveno e Stresa, l'hanno fermata per un controllo.

Sull'auto viaggiavano la piccola e l'uomo, originario del torinese ma ormai residente a Verbania Pallanza. Grazie a un'intuizione, i militari hanno deciso di approfondire il loro rapporto e hanno scoperto i precedenti dell'uomo, che era stato arrestato nel 2010 a Moncalieri quando una mamma aveva segnalato la sua presenza sospetta nei giardinetti in riva al Po con un cellulare. In una verifica successiva, i carabinieri avevano trovato e poi sequestrato immagini e video pedo-pornografiche.

Anche in quest'ultimo episodio, nel computer dell'uomo, che ha avuto un malore ed è stato portato per accertamenti in ospedale, sono stati trovati filmati e fotografie pedo-pornografiche. La piccola è stata affidata a una comunità protetta.