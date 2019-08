Incidente in corso Re Umberto, scontro tra auto e moto: biker in codice rosso

Un terribile incidente si è verificato questa sera, poco prima delle 19, in corso Re Umberto angolo corso Einaudi: un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo sulla trentina. Sul posto sono intervenuti i medici del 118: il biker, in gravi condizioni, risulta essere in codice rosso.