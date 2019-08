Epatite C, Mauriziano e Associazione Epac alleati per la prevenzione

Venerdì 9 agosto sarà possibile eseguire gratuitamente il test salivare per la ricerca degli anti HCV ed avere una risposta in 30 minuti, presso l'ospedale Mauriziano di Torino. Perchè prevenire è meglio che curare, anche e soprattutto nel caso dell'epatite C. Sono circa 13.000 le persone colpite da epatite in C in Piemonte, ma, se diagnosticata in tempo, nei Centri di riferimento la guarigione arriva fino al 99%. Grazie all'iniziativa del Direttore generale del Mauriziano Maurizio Dall'Acqua ed al referente EpaC Piemonte Saverio Ventura, sarà possibile effettuare l'attività di test presso il Centro prelievi (diretto da Domenico Cosseddu e coordinato dalla Ines Clotilde Casonato) dalle ore 8 alle ore 11,30 circa fino ad esaurimento test.

Eradicare l'epatite C é un obiettivo prefissato dall'OMS. Ora l'epatite C si può sconfiggere definitivamente in poche settimane. La diagnosi precoce è fondamentale per la completa guarigione, per evitare che l'epatite C non diventi cirrosi con conseguenti notevoli risparmi in sanità.