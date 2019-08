Via Chiesa della Salute, domani i volontari raccolgono i mozziconi di sigaretta: obiettivo sensibilizzare chi sporca

Via Chiesa della Salute e l'omonima piazzetta, di fronte al Santuario, sono un posacenere a cielo aperto. Centinaia e centinaia di mozziconi sul marciapiede, tra le panchine, sulla strada vicino alle fermate. Per questo motivo, domani mattina, sabato 10 agosto, alcuni volontari di promozione civica della comunità di Scientology, con pinzoni, scope e sacchetti, raccoglieranno il maggior numero possibile di filtri abbandonati, spesso nelle vicinanze dei cestini.

"Quartiere Pulito è una iniziativa che si ispira a "La Via della Felicità", guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard che invita tutti noi a proteggere e migliorare l'ambiente a partire dalle zone che frequentiamo di solito - spiega Vera - L'abitudine di lasciar cadere i mozziconi a terra non è un buon esempio e sicuramente contribuisce a rendere strade, giardini e marciapiedi un ricettacolo per altri tipi di immondizia. Con questa iniziativa cerchiamo di sollevare l'attenzione. I sistemi per non buttare sigarette o altro a terra ci sono. Basta poco per migliorare le cose".

L'appuntamento è dalle 11.00 in piazzetta Chiesa della Salute angolo via Villar.