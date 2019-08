Associazione Adelaide Aglietta: in piazza per leggere la Costituzione italiana e quella russa

L'Associazione radicale Adelaide Aglietta di Torino aderisce alla Manifestazione Nazionale di Radicali Italiani "in risposta - spiegano gli organizzatori - alle sistematiche violazioni dei diritti costituzionali dei cittadini in Russia".



"Una Russia - proseguono dall'Associazione - che il nostro Ministro dell'Interno non perde occasione per elogiare e lodare pubblicamente, sostenendo che a Mosca si senta "più a casa che nel nostro Paese". E ancora: "Abbiamo una Costituzione da difendere da tutto questo. Abbiamo dei diritti che non possiamo permetterci di perdere. Perché sono in assoluto il bene più importante che abbiamo".