Ferragosto a Bardonecchia: musica e divertimento in via Medail

Ferragosto 2019 a Bardonecchia nasce all’insegna della buona musica “da strada” proposta a Scena 1312, cartellone culturale estivo di Musica & Teatro nella Conca di Bardonecchia proposto da Estemporanea e dall’Accademia dei Folli e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale.

Per giovedì 15 agosto, abbandonato momentaneamente il palcoscenico delle sale del Palazzo delle Feste, tradizionale luogo delle esibizioni invernali ed estive delle due compagnie teatrali, la scena si sposta nella centralissima via Medail dove, dalle 17, si esibiranno, con il tassativo impegno di coinvolgere e divertire residenti e turisti italiani e stranieri, ben tre gruppi di virtuosi ed esperti musicisti e strumentisti.

Claudio Bellato Acoustic Combo, gruppo composto da Claudio Bellato e Antonio Di Salvo, alla chitarra, Luciano Corona, basso e l’enfant du pays Maurizio Pettigiani, con i trascorsi giovanili a Bardonecchia, alle percussioni e ai colori, che ha appassionato residenti e turisti nello spettacolo invernale, proporranno ora “Quando Musica e Ritmo diventano Spettacolo”, dal vasto repertorio che spazia dalle atmosfere mediterranee, con il suo folklore e le sue contaminazioni arabe e spagnole, al latin jazz e più in generale alla musica latina.

Alessandro Di Virgilio, il compositore e regista del gruppo, alla chitarra solista, Dario Berlucchi, alla chitarra ritmica ed Elia Lasorsa, al contrabbasso, componenti del trio musicale Accordi e Disaccordi, propongono invece “Hot Italian Swing”, brani originali che combinano jazz, swing, blues, musica tradizionale, originali acustiche cinematografiche.

La Bandakadabra Marching Band, sette fiati e due percussioni, già vista all’opera per le vie e i mercati di Torino e apprezzata protagonista dello spettacolo proposto come colonna sonora della cena in bianco/rosso dello scorso anno, animerà la serata con “Una Matta Fanfara Urbana” itinerante, con musiche e ritmi coinvolgenti che inducono i presenti a muoversi a ritmo, a formare il classico trenino e a ballare, anche sui tavoli.

Alle 21.30 l’attenzione si concentra nella rinnovata piazza Statuto, sita nella parte bassa di via Medail, dove si svolge il mercato pubblico del sabato, per assistere a le “Fontane Danzanti”, spettacolare e suggestivo connubio tra fasce di luci colorate e zampilli d’acqua musicalmente ritmati e dalle 22,30 il DJ Set con Dj Appendino.