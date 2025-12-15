Un weekend tra musica, danza e spirito natalizio nel Parco Le Serre

Siete pronti ad un altro weekend di emozioni e divertimento con le nostre associazioni? Ecco il programma:
Venerdì 19, alle ore 21, l'Associazione Corpo Musicale e Majorettes di Grugliasco APS, con la la banda musicale e le majorettes, si esibisce per l'evento La magia del Natale in musica.
Sabato 20, dalle 9 alle 16, il Centro Studio Danza Denise Zucca SAS, promuove una maratona della danza, open classes, coreo lab e masterclass.
Alle 21:15 l'Associazione White Gospel Group APS propone il Concerto Gospel di Natale, musica da ascoltare e da vivere. Per informazioni whitegospelgroup@gmail.com
Domenica 21, alle 21, ci sarà il Concerto di Natale in Famiglia a cura dell'Orchestra giovanile Musica Insieme, Coro Cantintondo e Parents' Choir.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e si svolgeranno all'interno della Nave nel Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.