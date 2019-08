A Pinerolo parcheggio gratis nelle zone blu dal 12 al 28

Da domani, lunedì 12 agosto, fino a mercoledì 28 agosto, non si pagherà il parcheggio nelle zone blu della città. Dopo la rivoluzione estiva, che ha visto piazza Vittorio Veneto (“Fontana”) diventare tutta a pagamento, il Comune di Pinerolo ha stabilito il tradizionale periodo vacanziero gratuito. Inoltre gli abbonamenti per le zone blu di luglio varranno anche per il mese di agosto.