È stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pinerolo la cinquantenne che al volante del suo scooter oggi, giovedì 10 luglio, si è scontrata con un'auto. L'incidente è avvenuto verso le 9 a Cavour, in via Gemerello.

Dalle prime ricostruzioni risulta che la macchina, una Citroën C3, non abbia dato precedenza al motociclo della donna, colpendolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri i Cavour e la donna ferita è stata elitrasportata in ospedale in codice giallo.