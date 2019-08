Nichelino, mucca si allontana dalla sua mandria e arriva a brucare fino alla zona industriale

Giornata di interventi "fuori programma" per la polizia locale a Nichelino, questo lunedì 12 agosto. Una mucca, allontanatasi dalla sua mandria, è arrivata fino in via Goito, in piena zona industriale della città, dove alcuni cittadini l'hanno vista tranquilla a brucare l'erba di un'area verde.

Subito chiamati ad intervenire, gli agenti hanno evitato che il bovino si facesse male o potesse provocare danni alle auto in transito, mentre nel frattempo dal comando ci si è mobilitati per rintracciare l’allevatore proprietario dell'animale.

In precedenza, gli uomini della polizia locale avevano recuperato un cane che si vedeva gironzolare per le vie della città: la paura che si trattasse dell'ennesimo caso di abbandono, è per fortuna svanita alla svelta.

L'animale si era avventurato fuori casa grazie ad un guasto del cancello elettrico, che ne ha favorito la fuga. Quando i padroni se ne sono accorti era ormai tardi, ma grazie al microchip gli agenti della municipale hanno subito rintracciato i proprietari, consentendo loro di riabbracciare il cane.