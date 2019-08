Gam, Palazzo Madama e Mao: biglietto a 1 euro per chi lo visita a Ferragosto

Gam, Palazzo Madama e Mao si preparano per Ferragosto. I tre musei, infatti, propongono a torinesi e turisti molte occasioni per trascorrere il giorno di festa immersi nell’arte.

Per il 15 agosto la Fondazione Torino Musei offre l’ingresso, per singolo museo, al prezzo simbolico di 1 euro per visitare le collezioni di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale.