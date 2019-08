Serrande abbassate ad agosto, corso Francia deserto: aperto un negozio su cinque

Le ferie hanno svuotato i quartieri Cit Turin e San Donato: pochissimi i residenti rimasti in città e per quei pochi presenti fare la spesa o una commissione in un negozio diventa un vero e proprio miraggio a ridosso di Ferragosto. Dei 64 esercizi presenti su ambo i lati, meno di uno su cinque risulta ancora aperto: 11 i negozi aperti contro i 53 chiusi .

Un serranda abbassata, poi un'altra e nessuno per strada. Passeggiare nella settimana centrale di agosto in corso Francia , nel tratto compreso tra piazza Bernini e piazza Statuto vuol dire camminare in una " strada fantasma ".

Sul lato del quartiere Cit Turin, il primo negozio aperto arrivando da piazza Statuto è un'agenzia immobiliare, all'altezza di via Gropello. Poco più avanti è possibile trovare un'agenzia viaggi, un bar e un centro Vodafone aperti. Nulla di più. Panetterie, tabaccherie e macellerie aperte? Nemmeno l'ombra. Per trovare la prima farmacia aperta bisogna infatti proseguire fino all'angolo con via Canalis, quasi arrivati in piazza Bernini. Due i punti di riferimento per chi è rimasto in città: il Conad, aperto e fornito di ogni tipo di articolo, e il mercato di piazza Benefica. E' tra le bancarelle che si rileva un maggior via vai di torinesi.