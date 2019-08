Blocchi anti smog, anche i costruttori scendono in campo: "Non divieti, ma soluzioni concrete"

E' ancora piena estate, ma d'improvviso è tornata di attualità la tematica dei blocchi anti-smog, un classico quando tornerà il brutto tempo e l'aria di Torino e del resto del Piemonte si farà meno pulita.

E se è stata Legambiente ad attaccare i nuovi paletti posti dalla Regione (che dal canto suo ha risposto, per voce dell'assessore Marnati), anche il mondo produttivo vuole dire la sua. E lo fa, in particolare, il settore dei costruttori edili, un comparto che sta pagando in maniera severa i morsi della crisi.

"Occorre uscire dalla logica di una politica scollegata dai cittadini - dice Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte - non servono divieti, occorrono soluzioni concrete". "I provvedimenti antismog recentemente approvati dalla giunta regionale sono a fianco dei cittadini e non ledono la libertà di poter lavorare", prosegue. E ancora: "In questa fase di recessione economica occorre sostenere chi lavora ed occorre proseguire con un piano pluriennale per incentivare la sostituzione dei mezzi d’opera".