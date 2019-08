La città si svuota e aumentano i furti in casa: ad agosto due arresti al giorno

Due arresti al giorno per furto nei primi quattordici giorni di agosto. È il dato preoccupante comunicato stamattina dalla polizia di Torino che, nonostante l'esodo estivo, continua a presidiare il territorio.

L'ultimo episodio in ordine di tempo ha coinvolto due cittadini georgiani di 32 e 33 anni, pregiudicati per furto e spaccio di stupefacenti, fernati dopo che si erano introdotti in alcuni palazzi di corso Traiano utilizzando lastre di plastica e chiavi bulgare. Nelle loro valigie, all'interno della camera d'albergo dove alloggiavano, gli agenti hanno trovato gioielli, orologi e altri oggetti rubati. I due georgiani sono stati accompagnati al Cpr di corso Brunelleschi e nei prossimi giorni saranno rimpatriati a Tbilisi.

"La città è vuota per l'esodo estivo - spiega il dirigente della Squadra mobile Marco Martino - ma il nostro lavoro continua. Ai cittadini consiglio di fare attenzione a quello che scrivono sui social e, se possibile, suggerisco di investire su una serratura moderna che rende inefficace la chiave bulgara".