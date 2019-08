Borgo Lingotto ha chiuso i bagagli ed è partito, ma solo per qualche giorno [FOTO]

A volte pochi giorni: dieci, in alcuni casi una settimana esatta. I negozi di borgo Lingotto non fanno eccezione, nel panorama "ferragostano" di Torino. Serrande abbassate e interi isolati vestiti in grigio, in questi giorni di massima vacanza della metropoli.

Più delle saracinesche abbassate e dei cartelli colorati, forse, il termometro più efficace di una città in ferie è quello dei parcheggi. Dove nei mesi normali abbondano le auto in doppia fila, oggi campeggiano numerosi posti vuoti. Anche questo spiega in un certo senso perché, nelle settimane centrali di agosto, la zona del Moi, dello Stadio Comunale e dell'impianto dove si allena il Torino di Walter Mazzarri ha scelto di prendersi una pausa.