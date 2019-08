A Campidoglio domina l'erba alta, sembra di essere in una giungla (FOTO)

Anche Borgo Campidoglio, così come molte altre zone della città, è interessata dall'invasione della vegetazione spontanea, che cresce rigogliosa in giardini, piazze e aiuole del quartiere.

A soffrire di questa situazione, in modo particolare, sono due punti di ritrovo nevralgici come Piazza Risorgimento e Piazza Moncenisio, trasformati da alcune settimane in una vera e propria foresta urbana. A chiedere interventi tempestivi è il comitato TorinoBcps: “Ci auguriamo - fanno sapere – che la situazione del verde circoscrizionale sia risolta al più presto”.

Qualcosa di nuovo dovrebbe accadere a breve, visto che lo sfalcio delle due aree, da calendario comunale, è previsto per la seconda metà di agosto.