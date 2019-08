Ritrovato a Nichelino il toro bianco scappato da un allevamento

La "caccia al toro" si è conclusa positivamente, senza incidenti e senza problemi per l'animale.

Il grosso bovino, scappato dall'allevamento di via Napoli a Nichelino, che era stato visto girovagare da alcuni residenti tra la città e Moncalieri, è stato recuperato nel pomeriggio dai vigili urbani e dal personale dell'Asl, mobilitato dopo l'allarme scattato in mattinanata.

Il toro bianco, vista la sua notevole stazza, avrebbe anche potuto causare dei seri danni, per questo la polizia locale aveva invitato tutti alla massima prudenza, specie gli automobilisti che lo avessero incrociato, consigliando di non suonare il clacson o fare qualcosa che potesse far innervosire l'animale, scatenandone la furia.

Si era persino paventato che, qualora non lo si fosse riusciti a catturare, il toro potesse essere abbattuto. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e senza incidenti.