Organizzare gli spazi interni per il lavoro o per gli hobby!

L'autunno si avvicina a grandi passi con i suoi profumi, le sue novità e la voglia che ci trasmette di fare qualcosa di nuovo nella nostra vita, fosse uno stravolgimento generale o magari curare anche solo dei piccoli dettagli per farla diventare più adatta alle nostre esigenze. Quindi, facciamoci investire dalla voglia di cambiamento e vediamo cosa possiamo fare in casa nostra: abbiamo molto lavoro che ci portiamo a casa dall'ufficio, forse? Oppure necessitiamo solamente di un piccolo angolo da adibire a studio, per meglio collegare le nostre idee e scrivere degli articoli in santa pace? Come si potrebbe adibire a studio un piccolo spazio in casa nostra, luminoso e senza eccessivi rumori, con ovviamente una marcata impronta di stile? Scrivanie e sedie ergonomiche faranno ovviamente da padrone nel nostro nuovo ufficio casalingo, per permetterci di lavorare in tutta serenità a ciò che vogliamo. Nuovi progetti, lettere appassionate e burocrazia da sbrigare avranno un luogo tutto per loro: è iniziato il settembre della nostra vita, pieno di possibilità!



IL GARAGE: LO SPAZIO GIUSTO PER IL BRICOLAGE

Forse invece abbiamo sempre desiderato avere uno spazio casalingo per una delle nostre grandi passioni: il bricolage! Ci piace usare le mani per creare oggetti, per modellarli, oppure anche solo per sistemare ciò che in casa non funziona più? Ecco che un angolo in garage adibito a piccola officina potrebbe essere la risposta di spazio per le nostre esigenze creative: scaffalature capienti e su misura, adeguata illuminazione dello spazio, materiale anti infortunistico e molto altro. Scopri di più su come organizzare efficacemente questo luogo di casa tua, le cui potenzialità spesso vengono trascurate perché "Tanto è solo un garage, buono per riporre l'auto e nient'altro". Ecco invece il tuo prossimo rifugio dal tran tran quotidiano, il tuo luogo protetto, dove dar sfogo a tutta la tua necessità creativa e far emergere le tue mille qualità come riparatore e tuttofare!



UNA CASA A MISURA DI POLLICE VERDE

Oppure, altro ancora: il pollice verde. Molti tra noi amano le piante, adorano prendersene cura, magari hanno anche una pagina Instagram (o ne seguono diverse!) dove non si fa che scovare nuove tecniche di innesti o di illuminazione. Ecco allora che alcune idee su come rendere la vostra casa più simile a una piccola serra, colma di meraviglie e di piante rare, vi tornerebbero davvero utili, giusto? Magari delle idee su come avere più cura delle piante in vostra assenza senza dover necessariamente incomodare i vicini o dar loro le chiavi del vostro appartamento? Oppure, anche qui, nuove soluzioni per l'esposizione dei vostri gioielli verdi di clorofilla? Settembre sarà il mese giusto anche per voi, amici dal pollice verde: nuove idee e proposte potranno popolare la vostra mente in modo proficuo e rendervi dei veri professionisti della coltivazione!



Settembre, insomma, è ormai alle porte: spalanchiamole senza estive malinconie perché, anche se è vero che dovremo tornare in ufficio o allo studio, vero è anche che casa nostra potrà essere ancora più accogliente dopo un giorno di fatica. Basterà creare i giusti spazi.