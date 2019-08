Noleggiare un jet privato è sempre più alla portata di tutti

Per un imprenditore o un professionista che viaggi frequentemente all’estero, avere a disposizione un jet privato significa poter lavorare con maggiore tranquillità, ridurre i tempi di attesa tipici di un viaggio aereo e poter contare su un livello più elevato di comfort e sicurezza.



Inoltre, non solo per le riunioni di lavoro ma anche per i viaggi di piacere, scegliere la formula del jet privato è la soluzione migliore per ottimizzare il proprio tempo, evitare i disagi e i problemi che normalmente si verificano in un aeroporto e organizzare la partenza al giorno e all’ora desiderati.



Sono queste le ragioni che convincono sempre più persone a usufruire del servizio di noleggio jet privato , considerandolo senza dubbio preferibile anche ai voli business e alla prima classe, visto che oggi è possibile scegliere tra soluzioni interessanti e vantaggiose anche per quanto riguarda l’aspetto economico.



Noleggiare un jet privato per un gruppo di persone



Se la partenza riguarda più persone, che si tratti di un gruppo di lavoro come di una compagnia di amici diretti in vacanza, molto spesso noleggiare un aereo privato può essere conveniente, grazie alla possibilità di dividere i costi tra i viaggiatori.



Inoltre, informandosi in precedenza, è possibile usufruire di un volo senza passeggeri effettuato per riportare l’aereo in una località specifica: in questo caso il prezzo è notevolmente inferiore ad un noleggio tradizionale e la possibilità di suddividerlo tra più persone lo rende più che vantaggioso al confronto con un volo convenzionale in prima classe, considerando il prestigio di poter disporre di un aereo personale.



Grazie ai voli a vuoto dei jet privati, è diventato possibile e facile per chiunque poter godere dei vantaggi di avere un intero aereo a disposizione. La disponibilità di questi voli è dovuta all’organizzazione logistica, che riguarda in genere il mondo dei noleggi. Quando viene utilizzato un jet per un volo privato di sola andata, spesso è necessario riportarlo all’aeroporto di partenza oppure condurlo verso un’altra destinazione senza alcuna presenza di passeggeri.



Esiste quindi l’opportunità di acquistare questi voli a vuoto ad un prezzo economico e interessante, usufruendo del comfort e della tranquillità di un jet privato senza la necessità di sostenere grosse spese.



Questa soluzione è ideale per chiunque abbia necessità di viaggiare per lavoro e desideri riservatezza e sicurezza, ma anche per una piccola compagnia di amici che ama le partenze last minute. Occorre considerare che il prezzo di noleggio di un volo a vuoto può arrivare a costare anche solo un quarto del normale noleggio per una ragione molto semplice: per gli organizzatori questi voli privi di passeggeri rappresentano un costo che può essere almeno in parte coperto vendendo il viaggio ad un prezzo ridotto.



Per una comitiva o magari anche per una famiglia, poter sperimentare almeno una volta il piacere di un volo privato è un’esperienza da non perdere, soprattutto se proposta ad un costo accessibile. Non a caso, la richiesta di noleggio di jet privati e di acquisto di voli a vuoto si sta diffondendo sempre di più anche tra i privati.



Un’estrema attenzione alla sicurezza



Soprattutto chi viaggia per lavoro ha necessità di poter contare su un elevato livello di sicurezza, sia per sé stesso, sia per eventuali ospiti o perché porta con sé documenti riservati e importanti. Scegliere la soluzione del jet privato significa anche usufruire della massima sicurezza durante tutte le fasi del volo.



Il servizio di noleggio viene svolto in collaborazione con compagnie rinomate e note per l’alta qualità e l’affidabilità, l’equipaggio è costituito da personale esperto e qualificato, in possesso di tutti i requisiti e le certificazioni necessari, e gli aerei vengono sottoposti regolarmente a rigorosi interventi di controllo e manutenzione, attenendosi agli standard previsti dalla legge.