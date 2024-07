Da Ai Wei Wei a Vanessa Beecroft: la preziosa arte del vetro in mostra alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria

Il vetro nella sua forma più elegante e prestigiosa attraverso la lavorazione di grandi artisti internazionali nella mostra The Best of Glassstress alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria.

Da Ai Wei Wei a Tony Cragg, passando per Vanessa Beecroft, sono presenti con le loro raffinate opere fino al 10 novembre.

Un grande progetto che promuove l’uso del vetro nel mondo dell’arte contemporanea e che in precedenza è stato esposto a Venezia ideato e progetto della Fondazione Berengo.

In mostra tra le sale delle due residenze sabaude incontriamo la natura morta di Hans Op de Beeck, gli esperimenti in vetro soffiato di Tony Cragg, ma anche la torre composta da blocchi pittorici di Sean Scully, il prezioso vaso in vetro di Murano di Ai Wei Wei con iconici dettagli nascosti simboli dell’artista cinese, e poi ancora una tenda poetica che rimanda ai versi di William Blake di Jaume Plensa e i giganteschi bicchieri di Murano di Vik Muniz.

Opere dal “valore incommensurabile” come le hanno definite gli stessi curatori Guido Curto e Adriano Berengo.

Per info: https://lavenaria.it/it