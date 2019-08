Barriera di Milano, in preda all’ira danneggia tre auto parcheggiate per strada: arrestato

Alle 4 di questa notte, sono giunte diverse segnalazioni al 112 NUE relative ad un acceso litigio in strada in via Montanaro angolo Scarlatti. All’arrivo della pattuglia della Squadra Volante, era possibile notare alcune auto danneggiate per strada.

Poco distante, è stato sorpreso un cittadino marocchino, di 30 anni, che alla vista dei poliziotti gettava sotto un’auto un grosso oggetto. Gli agenti lo recuperavano: si trattava di una marmitta della lunghezza di quasi un metro, che l’uomo aveva utilizzato poc’anzi per infrangere i parabrezza di tre auto, come alcuni testimoni riferivano. Il cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, negli uffici della Questura dichiarava agli operatori false generalità per rendere gli accertamenti a proprio carico più difficoltosi.

E’ stato dunque arrestato per danneggiamento aggravato e false dichiarazioni sull’identità personale.