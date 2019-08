Al TOdays Festival bicchieri riutilizzabili, Appendino:"Altro passo per Torino plastic free"

“Un altro passo in avanti verso una Torino #PlasticFree”. Così la sindaca Chiara Appendino, via Facebook, ringrazia gli organizzatori del TOdays Festival: all’evento sono in distribuzione soli bicchieri di plastica riutilizzabile e l’acqua viene fornita gratuitamente tramite dei Turet installati in loco.

“Dopo la delibera della Città di Torino -scrive Appendino -per rendere il comune libero dalla plastica, l'iniziativa #ToriNOPlastic di greenTO e tante altre esperienze cittadine, anche TOdays festival ha dimostrato che un grande evento senza plastica si può fare e può essere bellissimo!”.

“Ringrazio di cuore chi lo ha reso possibile, e i tanti giovani che dimostrano ogni giorno di avere a cuore le sorti del Pianeta” conclude la prima cittadina.