Il piccolo "miracolo" di piazza d'Armi: dopo due mesi il campo da basket è ancora perfetto

Due mesi esatti. Era il 22 giugno scorso quando Marco Belinelli, star della Nba con i San Antonio Spurs e in questi giorni in Nazionale in vista dei Mondiali, ha inaugurato il campo da basket di piazza d'Armi. Una struttura storica, nel panorama torinese, ma che aveva bisogno di una robusta manutenzione: dopo i lavori (grazie al sostegno di Ubi Banca) e la cerimonia alla presenza anche della sindaca Chiara Appendino, Torino ha ritrovato un luogo di aggregazione e da allora decine di praticanti si ritrovano a pochi passi dallo stadio Grande Torino per sfide che solo il buio porta a termine.