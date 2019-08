Ivrea, inaugurazione della sezione "Primavera" dell'asilo nido comunale

In occasione dell'apertura dell'anno scolastico, il 2 settembre prossimo alle ore 10 l'Amministrazione Comunale di Ivrea incontra la stampa per l'inaugurazione della sezione Primavera dell'Asilo Nido Comunale "A. Olivetti", presso la Scuola dell'Infanzia Sant'Antonio in Via San Giovanni Bosco.

Saranno presenti il Vice Sindaco Elisabetta Ballurio Teit e gli Assessori Giorgia Povolo ed Elisabetta Piccoli. La sezione Primavera è la quarta sezione dell'Asilo Nido, accoglierà 12 bambini di età dai 24 ai 36 mesi e sarà gestita direttamente da tre educatrici e da un'operatrice, dipendenti del comune di Ivrea.

È una sezione nuova che, come per alcune altre sezioni dell'Asilo Nido Comunale, potrà beneficiare nella stessa struttura della presenza di una Scuola dell'infanzia statale, con cui c'è un'ottima collaborazione e che consentirà di sviluppare progetti educativi condivisi.