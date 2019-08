Sicari (M5S): "Sì al governo con il Pd, Conte presidente o meglio votare"

No al governo bis con la Lega, sì a quello con il Pd e altre forze politiche. È questo in sintesi il pensiero espresso via Facebook dal Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari, nel mezzo delle trattive romane tra Dem e grillini per le formazione del nuovo esecutivo.

Sicari spiega che quando ha accettato l'accordo con il Carroccio "è stato prevalentemente perché nel leggere il contratto di governo, sono giunto personalmente alla conclusione che in esso c'erano cose davvero importanti per il nostro Paese".

"Al tempo stesso, - aggiunge - peró, temevo che i nostri non sarebbero stati all'altezza di un politico di "professione" come Salvini, e infatti mentre i nostri lavoravano, lui ha fatto continua campagna elettorale accrescendo i consensi del suo partito". Il Presidente del consiglio spiega che "oggi, senza pregiudizi di alcun tipo, mi sento tranquillo nel dire che mi andrebbe bene un governo con chiunque altro, sia PD o altre forze politiche".