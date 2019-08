Ai giardini “Firpo” l'ipotesi di una nuova area cani per non disturbare i residenti

Latrati ad alto volume nell'area di sgambamento, non tollerabili per le case che vi si affacciano. È questa la lamentela alla base della richiesta, presentata da alcuni cittadini al Comune di Torino, di risistemare lo spiazzo dedicato ai cani all'interno dei giardini “Luigi Firpo” di corso Dante.

Le circa 800 firme raccolte dalla petizione, datata lo scorso giugno, avevano sollevato in realtà il tema generale della sicurezza per l'intero parchetto, dopo i diversi casi di bocconi avvelenati e pezzi di carne con chiodi rinvenuti nei mesi precedenti. Da lì la proposta di installare delle telecamere come deterrente tanto per i malintenzionati quanto per i pusher che bazzicano a San Salvario. Tra le questioni avanzate, anche quella di sopprimere l’area cani più piccola, vicino, appunto, ai condomini, per ampliare la più grande, adiacente.

Ora Palazzo Civico ha varato la fattibilità tecnica per un'ulteriore ipotesi: spostare l'attuale area di sgambamento – di circa 20 metri quadri – sul lato opposto del giardino, a ridosso del grande murale sotto il cavalcavia, mantenendo comunque nella zona originaria un piccolo recinto. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato oggi pomeriggio nel giardino, che tuttavia non ha prodotto alcuna soluzione definitiva.

“Quando avremo il quadro complessivo delle esigenze per tutte le aree cani di Torino – ha chiarito l'assessore all'ambiente Alberto Unia, che ha avviato nei mesi scorsi un percorso partecipato con i cittadini – valuteremo eventuali riqualificazioni e spostamenti. Per il Firpo bisognerà studiare un progetto con i tecnici e definire in primis i costi. Dobbiamo anche considerare la posizione della nuova area, per capire se i disagi acustici sarebbero effettivamente ridotti”.

Più scettico il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano: “Non credo che il trasferimento dell'area possa essere risolutivo, anzi già in passato molti problemi li abbiamo superati, come l'accumulo di erbacce e fogliame durante lo sfalcio dell'erba e la potatura, dannosi per il pelo degli animali. Teniamo sempre in conto il fatto che in molti quartieri di Torino, soprattutto periferici, le aree cani mancano del tutto".

"Occorre investire bene le risorse a disposizione”, ha concluso Miano.