A Grugliasco panchine artistiche e sociali grazie ai giovani di Piazza Ragazzabile

Le panchine di Grugliasco sono state progettate all'interno del primo turno del progetto dedicato ai ragazzi "Piazza Ragazzabile", svolto a borgata Paradiso.

In particolare, la panchina per la sensibilizzazione contro i femminicidi, si trova in viale Radich, all'altezza dell'ingresso del cortile della scuola primaria Martin Luther King.

I ragazzi e le ragazze di Piazza Ragazzabile si sono occupati della panchina e vedendo il colore bordeaux, hanno subito pensato ad una sensibilizzazione contro il femminicidio. Si sono documentate e, partendo dai dati indicati sul sito di "Non una di meno", hanno calcolato il numero di femminicidi in Italia dal 2020 al 2025.