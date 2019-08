A Bardonecchia giovedì l'incontro "Orti urbani – Come organizzarli?

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia invita la cittadinanza all’incontro aperto sul tema: “Orti urbani – Come organizzarli?” che si svolgerà giovedì 29 agosto a partire dalle ore 18.00 nella sala Consigliare del Palazzo Comunale, di piazza Alcide De Gasperi.

Bardonecchia, a differenza di quanto esiste in buona parte della penisola, non dispone di orti urbani di proprietà Comunale, assegnati in affitto ai cittadini, di terreni abbandonati al degrado a rischio di speculazione edilizia, ma sul vasto e variegato territorio comunale vi sono diversi spazi verdi privati, stanziati su differenti superfici, adibiti ad orto.

“L’incontro – sostiene Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia – è stato organizzato per fornire utili indicazioni a tutti coloro che hanno un orto sulle normative vigenti e, al contempo, su come allestirli, in termini di recinzioni, utilizzo dell’acqua, costruzione di casette…, nel pieno rispetto dell’ambiente, del paesaggio e del territorio montano”.