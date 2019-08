Versaci (M5S) dice no all'apertura al Pd per Torino: "Unico loro interesse è far cadere amministrazione Appendino"

“L’unica premura del Pd è fare cadere l’amministrazione Appendino per tornare a governare la città”. Con queste parole il consigliere comunale del M5S Fabio Versaci, tramite una diretta facebook, mette una pietra tombale sulla possibile apertura ai dem torinesi per il governo di Torino, sul modello di quanto sta avvenendo a livello nazionale.

L’ex Presidente del Consiglio Comunale spiega che già oggi è possibile lavorare "per migliorare la città: basta venire in consiglio comunale e fare proposte, o provare a migliorare quelle della maggioranza e della giunta, o convergere sui temi così come fatto con altri gruppi consiliare. Non siamo stati mai pregiudiziali nel prendere decisioni”.

Versaci ripercorre poi i tre anni di amministrazione, a partire dal bilancio. “Quando siamo arrivati qui – spiega - i conti della Città non erano in ordine. Stiamo provando a risanarli: è un lavoro difficile, che dovrà andare avanti”. “Nonostante questo -prosegue - siamo riusciti a portare a casa dei risultati: sul bilancio Pd continua a sostenere che era tutto a posto, che non c’erano questi disastri che invece sono certificati”.

Il consigliere comunale del M5S ricorda poi lo sgombero “dolce” dell’ex Moi, “un grandissimo risultato, che non ci è stato abbastanza riconosciuto”. “Anche qui -aggiunge - non mi ricordo il Pd abbia parlato: pensavo fosse un tema che potesse unire”.

Versaci ricorda poi la difficile situazione finanziaria di Gtt, “oggi grazie a noi potete andare in giro per la città e vedere bus nuovi, mentre su questo tema i Dem hanno giocato una partita politicamente sbagliata”, e le Atp Finals di tennis.

Versaci replica alle parole di ieri del capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo e del segretario metropolitano Mimmo Carretta, che rispettivamente hanno accusato la maggioranza di Torino di “azioni dannose e di corto respiro, del tutto inadeguate per le sfide che abbiamo davanti" e il M5S di non essere in grado “di fare i conti con la sua natura populista, autoalimentata perlopiù da insulti, fakenews, odio, rancore”.

Parole che l’ex Presidente del consiglio non condivide. “In questi tre anni (nel Pd ndr) ho visto tantissima boria, quindi rispedisco tutto al mittente”.