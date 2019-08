Razzismo e discriminazione: i valdesi a Torre Pelllice preferiscono il dialogo alle scomuniche

La Chiesa valdese ha scelto la linea del dialogo e non quella della scomunica per i suoi fedeli che hanno atteggiamenti razzisti o discriminatori.

La decisione è stata presa durante il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi in corso a Torre Pellice.

Sul tavolo c’era una proposta del IV Distretto, ovvero le Chiese del Sud Italia, che raccoglievano l’invito lanciato a dicembre da Bangkok, in Thailandia, dalla Consultazione promossa dalla Comunione mondiale di Chiese riformate; ovvero si trattava di valutare la dichiarazione dello Status confessionis a fronte del dilagare del razzismo e della discriminazione.

Un termine latino che nasconde una posizione dura, assunta solo due volte nel secolo scorso: nel caso del nazismo in Germania e dell’apartheid in Sudafrica.

In sostanza si tratta di rivendicare lo stato e i confini della propria fede, allontanando chi mantiene comportamenti che non rispondono al credo. Insomma scomunicare i fedeli che hanno dei comportamenti inaccettabili.

La linea adottata dal Sinodo è più morbida e prevede confronto e dialogo: “L’Assemblea si è orientata sul chiedere alle proprie Chiese di riflettere su certi comportamenti e su certe prassi, che possono svilupparsi fuori o dentro di loro ed essere in contrasto con la fede” spiega il pastore Peter Ciaccio.

Insomma si vuole mantenere attenzione sul fenomeno e avviare un percorso di riflessione, che non esclude misure drastiche negli anni a venire.

Per promuovere il valore dell’accoglienza, l’Assemblea sinodale ha rinnovato per due anni l’impegno nel progetto dei corridoi umanitari, attivato dalla Tavola valdese e dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), con la Comunità di Sant'Egidio. Il corridoio umanitario è uno strumento per accogliere in Europa chi si trova in un particolare stato di fragilità come le donne con bambini o le vittime del traffico di esseri umani.

Dal 2016 con i corridoi umanitari sono state portate più di 1.600 persone in Italia, in maggior parte siriane, provenienti dal Libano e un totale di 2.500 in Europa.