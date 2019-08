Ad Avigliana una domenica diversa sulle tracce di un personaggio misterioso

Un appuntamento, per giocare tutti insieme e scoprire i segreti del borgo medievale di Avigliana, città dal cuore verde. A.R.A dà appuntamento il 15 Settembre 2019 in piazza Conte Rosso per svelare l'identità del personaggio misterioso, seguendo gli indizi in un divertente percorso alla scoperta degli angoli nascosti del borgo.