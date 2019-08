San Salvario Emporium sempre più “green”: sconti per chi va a fare acquisti in bici o coi mezzi pubblici

Dopo due mesi di stop, ritorna uno degli eventi più attesi per gli amanti del vintage e dell’artigianato a Torino. Domenica 1° settembre piazza Madama Cristina ospiterà nuovamente San Salvario Emporium, promuovendo l’incontro e lo scambio tra diverse realtà dello “hand-made”, con oltre mille maker selezionati da tutta Italia.

Una carrellata di banchi con creazioni originali, in pezzi unici o tiratura limitata, frutto di tecniche e stili che intrecciano tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione.

Per la nuova stagione dell’emporio, Closet San Salvario, la “shopping map” attraverso il commercio alternativo e sostenibile tra i negozi di moda attorno al parco del Valentino, lancerà la campagna #myshoppingisgreen in collaborazione con il progetto Abbasso Impatto. Chi raggiungerà la piazza utilizzando un mezzo non inquinante, sarà premiato dagli stessi espositori con una speciale scontistica.

L’iniziativa nasce da una considerazione pratica. Le attività commerciali e gli espositori di Emporium, infatti, sono spesso vincolati al trasporto su ruota per i prodotti e i materiali di consumo, principalmente per necessità dei fornitori e degli operatori commerciali stessi. La capillarità della distribuzione, il volume e il peso della merce non lasciano troppo margine di manovra, richiedendo quindi l’uso massiccio di furgoncini o grosse automobili. Attraverso questa campagna, si vuole quindi attuare una compensazione rivolta agli acquirenti, incentivandoli a raggiungere il mercato a piedi, utilizzando mezzi pubblici, car o moto sharing elettrici o biciclette.

Per partecipare, basta girare un video o scattarsi un selfie che documenti il proprio percorso “green” verso il mercato, e pubblicarla sul proprio profilo Facebook, Instagram o sulle pagine di Closet San Salvario con l’hashtag #myshoppingisgreen.

In cambio si riceverà un coupon di sconti spendibili presso gli espositori che hanno aderito alla campagna, che proseguirà fino alla fine di novembre.

Per il programma completo della giornata e l’elenco degli artigiani presenti, è possibile consultare il sito: www.sansalvarioemporium.com.