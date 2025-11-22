Frossasco per la prima volta ospita la Giornata Provinciale del Ringraziamento di Coldiretti

Per la prima volta la tradizionale Giornata Provinciale del Ringraziamento si terrà a Frossasco. Sono attesi circa 200 agricoltori e una ventina di mezzi che riceveranno la benedizione dopo la messa presieduta dal vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero.



“Il Ringraziamento è un evento organizzato dalla Coldiretti dagli anni ’50 nei paesi in cui c’era un certo numero di agricoltori per ringraziare Dio per il raccolto - spiega la presidente della sezione di Frossasco e Cantalupa, Giannella Tocco -. La organizziamo tutti gli anni come sezione, ma è la prima volta che Frossasco viene scelto come paese per l’evento provinciale. Ho presentato richiesta due anni fa e finalmente siamo stati scelti”.

Il periodo non è casuale: “La si organizza a novembre che è un mese in cui in campagna c’è meno lavoro. Ed è un’occasione per ritrovarsi e fare il bilancio dell’annata trascorsa”.

L’appuntamento è per domani, domenica 23 novembre, con ritrovo alle ore 9,30 in piazza Piamonte per la sfilata dei mezzi che proseguirà con arrivo alle 10 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Seguirà la messa alle 10,30 e alle 12,30 il pranzo in via Costa 25 a Roletto.