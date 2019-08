Unitre, riprendono gli incontri culturali martedì 3 settembre

Riprendono, dopo la pausa agostana, gli incontri culturali organizzati dall’Unitre Torino per i soci: cultura, attualità, letteratura, arte e tanti altri approfondimenti. Si inizierà martedì 3 settembre con “In memoria di Giovanni Ramella. Qohelet, tra letteratura e filosofia”. L’incontro, tenuto dal docente Unitre Ernesto Riva, sarà in memoria di Giovanni Ramella, storico preside del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino, ad un anno dalla sua scomparsa. In particolare, ci si soffermerà sul libro biblico del Qohelet (Ecclesiaste), conosciuto soprattutto per il detto "vanità delle vanità, tutto è vanità". L'incontro esporrà alcune delle tematiche fondamentali del libro e ne scoprirà la perenne attualità, una lettura che non lascia indifferenti e che, come tutti i classici, parla agli uomini di tutte le epoche svelando il senso profondo della nostra vita.