Il nuovo Governo rischia di arenarsi sul Decreto Sicurezza, Sganga (M5S): "Noi a Torino contrari, ma che non sia alibi per stop trattativa"

Il nascente governo, frutto di un accordo tra M5S e Pd, con Giuseppe Conte ancora nel ruolo di Premier, rischia di non nascere per la richiesta dei dem di abrogare il Decreto Sicurezza, sul quale i grillini hanno detto di non essere disponibili a modifiche.

Sulla questione è intervenuta Valentina Sganga, la capogruppo pentastellata in Consiglio comunale a Torino, con un lungo post su Facebook: "I problemi del Paese sono tanti. Il mio auspicio è che se nascerà il nuovo governo si concentri sui questi: prima fra tutti il lavoro per le giovani generazioni e la tutela di chi il lavoro già ce l'ha. Provvedimenti come i Decreti Sicurezza, su cui come Consiglio Comunale di Torino abbiamo espresso in modo netto le nostre criticità, non possono essere usati per far arenare la trattativa".

"Eravamo scettici quando al governo c'era la Lega e lo restiamo oggi", ha aggiunto la Sganga. "Non è il momento e non è mio compito parlare di nomi. Come ho già avuto modo di dire, Beppe Grillo ha dato però un suggerimento importante e anche il Pd dovrebbe riflettere sull'opportunit<wbr></wbr>à di individuare personalità di alto profilo e credibilità che possano incassare il sostegno di tutte le italiane e gli italiani, compresi gli attivisti del M5Shttps://m.facebook.com/hashtag/m5s?refid=52&_ft_=mf_story_key.10220381820924237%3Atop_level_post_id.10220381820924237%3Atl_objid.10220381820924237%3Acontent_owner_id_new.1491805509%3Athrowback_story_fbid.10220381820924237%3Astory_location.9&__tn__=%2As-R che voteranno su Rousseau nei prossimi giorni".

"Abbiamo avuto fiducia in Giuseppe Conte finora e dobbiamo continuare ad averla", ha concluso la capogruppo pentastellata.