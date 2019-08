Infarto tra gli scaffali: una donna di 74 anni muore mentre è al supermercato

Una donna è stata colta da infarto questa mattina mentre faceva la spesa all'interno del supermercato Eurospin di Rivarolo Canavese. Inutili i soccorsi: è morta praticamente sul colpo. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari della Croce Rossa, prontamente intervenuti, si è infatti rivelato inutile.

La vittima di questa tragedia è una 74enne di Castellamonte. Dopo che è stato constatato il decesso della donna, il suo corpo è rimasto a terra per oltre un’ora coperto solo dal telo del 118: per legge, infatti, poteva essere rimosso soltanto dopo l'ok del pubblico ministero incaricato delle indagini. La zona è stata pertanto isolata, ma il titolare ha deciso di non chiudere il supermercato.